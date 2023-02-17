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NBA／美媒點名勇士可爭取勒夫 湯普森交情成優勢
騎士老將勒夫（Kevin Love）正在與球隊討論買斷合約事宜。在他恢復自由身之後，預計將吸引多支季後賽球隊的追逐，其下一站備受球迷關注。
根據資深作者阿米克（Sam Amico）的報導，他認為勇士對於引進勒夫頗感興趣，可以為其騰出球員名單空間，此外，湯普森（Klay Thompson）從小就曾和勒夫相識，一起打過少棒，兩人頗有淵源。
而據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，熱火近期也在尋覓一名長人，希望能夠讓提供阿德巴約（Bam Adebayo）一些喘息的空間。經驗豐富的勒夫顯然是一個絕佳的選擇。
除了勇士和熱火之外，其他像是湖人和拓荒者也都傳出有意願爭取勒夫。
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