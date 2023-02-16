NBA／籃球之神喬丹將過60大壽 捐千萬美金做公益

中央社／ 洛杉磯15日綜合外電報導
喬丹即將過60歲生日。 美聯社
喬丹即將過60歲生日。 美聯社

今天發布的聲明指出，美國職籃NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）為慶祝他即將到來的60大壽，將對「喜願基金會」（Make-A-Wish Foundation）捐款1000萬美元。

法新社報導，喬丹的捐款是這間美國亞利桑那基金會成立43年以來的最大筆，喜願基金會成立宗旨，是替2至18歲重症孩童完成心願，而擁有6枚NBA冠軍戒的喬丹很久以前就開始和這間非營利機構合作，1989年就開始合作關係。

喜願基金會發出的聲明指出，喬丹希望這筆捐款能帶來拋磚引玉的效果，鼓勵其他人跟進向該基金會捐款。

喬丹則在新聞稿中指出：「在過去的34年裡，很榮幸能與喜願基金會合作，幫忙為這麼多孩子帶來微笑和幸福。」

「若能看到其他人共襄盛舉支持喜願基金會，讓每位孩童體驗願望成真的魔力，那就是最棒的生日禮物了。」

喜願基金會表示，1989年起，喬丹為全球孩童完成了「數百個」願望。

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