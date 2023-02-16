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NBA／約柯奇大三元金塊25連勝寫紀錄 隊友：像散步一樣輕鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(左)。 路透
約柯奇(左)。 路透

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天對陣獨行俠隊繳出14分13籃板10助攻的數據，率領球隊118：109輕取獨行俠。根據數據統計，當約柯奇奪大三元時，金塊已經跨季25連勝，超越魔術強森1984-1987年在湖人隊締造的24連勝紀錄。

對於約柯奇創下的壯舉，剛轉戰金塊的長人布萊恩也開玩笑表示，「他拿大三元就像在公園散步一樣輕鬆，這不是正常人能做到的事。」談到作為約柯奇的替補，布萊恩直言這是重要的工作，「我抱持一種心態，當MVP下場時球隊不能變太弱。」

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）賽後被問到金塊是否為奪冠熱門？唐西奇也順勢讚美約柯奇，「當一支球隊擁有約柯奇這樣的球員，就會是奪冠大熱門。」

今天是金塊明星賽前最後一場比賽，約柯奇在明星賽前送出500次助攻，搶下500個籃板，成為NBA第三位達成此紀錄的球員，前兩位是爵士隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）及退役球星羅伯森（Oscar Robertson）。

Nikola Jokic

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