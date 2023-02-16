NBA／被挑釁了！詹皇看兒子比賽 對手進球後竟遭劍指示威

剛成為NBA史上得分王的詹姆斯(LeBron James)，居然被人挑釁了，而且還只是個高中球員。

詹姆斯上周對雷霆一役取代賈霸成為nba得分王之後，便休兵三場比賽，直到今天才出賽，在這其間，他於昨日去看了兒子布朗尼Bronny James）作客的比賽。

這是布朗尼所屬的洛杉磯塞拉峽谷高中作客蒙哥馬利主教高中，兩校實力在伯仲之間，而比賽進行到最後30秒，形成激烈對抗場面，以兩分落後的塞拉峽谷高中，藉由布朗尼妙傳給隊友「一分錢」哈達威(Penny Hardaway)兒子艾許頓(Ashton Hardaway)投進三分球，助球隊反超，詹姆斯也興奮揮拳，為兩人搭檔演出喝采。

沒想到，好景不常，隨後對手藉由組織一次關鍵進攻，由一位名叫瓊斯(Christian Jones)的球員，在剩3.9秒命中致勝的三分球，終場就讓蒙哥馬利主教高中以51：49帶走勝利，而瓊斯命中三分球後，用手比著詹姆斯示威慶祝。

出現這一幕，可讓詹皇相當難堪，而布朗尼全場得11分，只能說表現平平並不出色，沒有當年老爸統治高中籃球的霸氣。不過，也有網友留言說，「布朗尼可是NIKE SUMMIT美國隊的一員，而這位球員(瓊斯)是誰？」

兒子對手劍指詹皇一幕在2:12秒處：