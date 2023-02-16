聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／騎士預計買斷「愛神」洛夫 下一站情定何處受關注

聯合新聞網／ 綜合報導
勒夫。 路透
勒夫。 路透

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，騎士長人「愛神」勒夫（Kevin Love）正在與球隊討論買斷合約。他成為自由球員後，預計吸引多支東區季後賽球隊追求，勒夫的下一站備受球迷關注。

勒夫本季出賽41場僅3場先發，平均上場時間20分鐘、8.5分、6.8籃板，皆創生涯新低。勒夫近2季在騎士轉任替補，教練為了讓年輕長人韋德（Dean Wade）上場，壓縮到他的上場時間，近期甚至被移出輪替名單，前一次出賽已是1月25日對陣尼克隊。

本季是勒夫4年1.2億美元合約最後一個賽季，有不少球迷困惑為何騎士隊要做出這項操作。洛夫2015-2016年賽季曾隨詹姆斯（LeBron James）助騎士奪下總冠軍，所以許多湖人球迷在推特敲碗洛夫加盟湖人，與詹姆斯再度聯手。

相關新聞

NBA／對新隊友讚不絕口 詹姆斯稱羅素刁鑽、畢斯利像JR

全明星周末前的最後一場比賽，湖人今天在主場迎戰鵜鶘，靠著新三巨頭詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthon...

NBA／被挑釁了！詹皇看兒子比賽 對手進球後竟遭劍指示威

剛成為NBA史上得分王的詹姆斯(LeBron James)，居然被人挑釁了，而且還只是個高中球員。 詹姆斯上周對雷霆一役取代賈霸成為nba得分王之後，便休兵三場比賽，直到今天才出賽，在這其間，他

NBA／單季4球員飆破45分 籃網創勇士4巨頭也沒達成紀錄

在日前杜蘭特（Kevin Durant）交易案中轉戰籃網隊的布里吉斯（Mikal Bridges），加盟的第三場比賽就有...

NBA／布里吉斯賽後球衣贈母親 籃網教頭宣告舊時代已過

儘管在前兩場比賽嘗試使用交易後的全新先發陣容卻苦吞2連敗，但籃網隊在今天出戰熱火隊的比賽中總算打出全新面貌，除了布里吉斯...

NBA／才剛破艾佛森隊史紀錄 安比德卻傳明星賽出賽成疑

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）在今天與騎士隊之戰，才攻下29分、14籃板、5助攻，率領球隊擋下騎士下半...

NBA／生涯首度聯手兩得分好手 保羅：需要時間適應

在近20年的職業生涯中儘管見過無數大風大浪，但太陽主控布克（Devin Booker）對於球隊在近日引進杜蘭特（Kevi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦