NBA／騎士預計買斷「愛神」洛夫 下一站情定何處受關注

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，騎士長人「愛神」勒夫（Kevin Love）正在與球隊討論買斷合約。他成為自由球員後，預計吸引多支東區季後賽球隊追求，勒夫的下一站備受球迷關注。

勒夫本季出賽41場僅3場先發，平均上場時間20分鐘、8.5分、6.8籃板，皆創生涯新低。勒夫近2季在騎士轉任替補，教練為了讓年輕長人韋德（Dean Wade）上場，壓縮到他的上場時間，近期甚至被移出輪替名單，前一次出賽已是1月25日對陣尼克隊。

本季是勒夫4年1.2億美元合約最後一個賽季，有不少球迷困惑為何騎士隊要做出這項操作。洛夫2015-2016年賽季曾隨詹姆斯（LeBron James）助騎士奪下總冠軍，所以許多湖人球迷在推特敲碗洛夫加盟湖人，與詹姆斯再度聯手。