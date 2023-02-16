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NBA／約柯奇第21次大三元入袋 率金塊砸獨行俠

中央社／ 丹佛15日綜合外電報導
金塊約柯奇(左)送出大三元表現，助金塊隊取勝獨行俠。 美聯社
金塊約柯奇(左)送出大三元表現，助金塊隊取勝獨行俠。 美聯社

美國職籃NBA丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）繳出本季第21次大三元，率隊以118比109擊敗達拉斯獨行俠，穩居NBA西區龍頭。

法新社報導，2度獲選NBA最有價值球員（MVP）的約柯奇，今天攻下14分、13籃板與10助攻，率金塊取得3連勝，將戰績推升到41勝18負，在西區領先5場勝差。

獨行俠剛從布魯克林籃網簽下的球星厄文（KyrieIrving）沒有登場，他因為下背部緊繃在場邊觀賽；隊友唐西奇（Luka Doncic）替球隊飆出37分卻白做工。

少了厄文的進攻火力，獨行俠難以掌控戰局。唐西奇是獨行俠中唯一得分達2位數的球星，而金塊所有先發球員得分都達雙位數，兩隊表現差距懸殊。

金塊新秀波特（Michael Porter）挹注22分，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）貢獻14分，替補上場的各林（Jeff Green）得到24分。

金塊 獨行俠 約柯奇

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