NBA／灌籃大賽看好誰奪冠？歐尼爾點名G聯盟扣將麥克朗
NBA昨天（15日）公布今年灌籃大賽參賽球員名單，1月中就傳出參賽消息的G聯盟球員麥克朗（Mac McClung）也確定入選，而退役球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）透露，麥克朗是他心目中的奪冠人選。
身高188公分的麥克朗雖然只是G聯盟球員，不過他彈跳力驚人，也時常在個人IG上傳精彩的灌籃影片，他的IG擁有超過80萬粉絲追蹤，甚至比許多NBA球星還多。
麥克朗參賽引發諸多討論，歐尼爾則選擇力挺，「他值得進入聯盟。他可能身材有點矮小，但這傢伙真的很會跳，灌籃不會失手，這位不在NBA的球員將贏得灌籃大賽冠軍。」
麥克朗接受美媒《The Athletic》訪問時，也透露好友Bradley Dean將在比賽時協助他，兩人已經討論好灌籃招式，「光是跟朋友計畫這些灌籃，然後一起練習，就已經很有趣了。」
本屆灌籃大賽將由麥克朗、火箭隊馬丁（Kenyon Martin Jr）、鵜鶘隊墨菲（Trey Murphy III）、尼克隊西姆斯（Jericho Sims）競爭。評審陣容則有爵士傳奇馬龍（Karl Malone）、「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins）、三屆年度最佳第六人克勞佛（Jamal Crawford）、兩屆灌籃大賽冠軍麥納（Harold Miner）、與WNBA傳奇萊斯莉（Lisa Leslie）。
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