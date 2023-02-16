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NBA／才剛破艾佛森隊史紀錄 安比德卻傳明星賽出賽成疑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
安比德持續帶傷上陣繳出好表現，坦言不一定會打明星賽。 路透社
安比德持續帶傷上陣繳出好表現，坦言不一定會打明星賽。 路透社

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）在今天與騎士隊之戰，才攻下29分、14籃板、5助攻，率領球隊擋下騎士下半場的猛烈反撲，不過在賽後卻傳出他因為左腳酸痛問題，是否能夠參加全明星賽仍是未知數，安比德也直言腳傷確實已經困擾他多時，需要靠著大量休息才能康復。

安比德在日前頂替因傷缺陣的杜蘭特（Kevin Durant），成為今年鹽湖城明星賽先發陣容，不過在今天率隊擊敗騎士後，安比德卻直言是否能參加全明星賽目前仍是未知數。

「我目前不是很確定，現在我很不健康，過去三周到一個月我一直不是很健康，我只是想在不缺席任何比賽的情況下參加明星賽。」在談到自身的腳傷問題時，安比德說：「我覺得我已經到那個地步了，需要聽一下醫生的建議，當時他告訴我應該要休息兩周，所以我會看看接下來幾天的狀況。」

過去幾場比賽安比德一直帶著腳傷出賽，甚至在今天出戰騎士前能否上場仍是未知數，不過他今天仍是繳出一張全能成績單，但對於是否會勉強參加明星賽，他則說：「我現在一直有著揮之不去的腳部問題，醫生說這需要大量的休息才能克服，但我想要贏球，尤其是為了賽季後半段與季後賽，我專注在冠軍這個目標上，如果這能幫助我健康的達成這個目標，這就是我該做的事情。」

在今天與騎士之戰中，安比德也超越傳奇球星艾佛森（Allen Iverson）成為76人隊史最快達成1萬分的球員，談到這個成就時他說：「這真的太棒了，我覺得自己很幸運，也因為我付出很多努力才能在這個位置，但得多少分並不重要，重要的是贏球。」

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