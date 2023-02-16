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NBA／詹姆斯歸隊湖人完全體登場！新三巨頭聯手痛宰鵜鶘

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(右)傷癒復出率領湖人隊大勝。 路透
詹姆斯(右)傷癒復出率領湖人隊大勝。 路透

湖人隊今日在主場迎戰鵜鶘隊，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）傷癒復出、長人班霸（Mo Bamba）禁賽結束，湖人總算迎來「完全體」。湖人新三巨頭詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）、羅素（D'Angelo Russell）皆有精采發揮，率領湖人一路領先，以120：102痛宰鵜鶘。

湖人開局就展現高檔狀態，打出8：0的攻勢。首節以21投14中的高命中率灌進38分，取得13分領先。不過湖人第二節進攻當機，只得到17分，鵜鶘逐漸將比分逼近，半場打完湖人領先剩4分。

易籃再戰，湖人又回到首節的狀態，單節攻進34分。其中羅素貢獻10分3助攻，表現最亮眼，反觀鵜鶘進攻持續低迷，還在本節槍響前賠上犯規，讓湖人小將里夫斯（Austin Reaves）獲得2罰全數命中，三節打完湖人又取得14分領先。

末節鵜鶘理查森（Josh Richardson）跟裁判抱怨，被驅逐出場。隨後湖人持續擴大優勢，一度領先20分，比賽也提前進入垃圾時間，湖人終場就以120：102收下勝利。

戴維斯全場拿下28分10籃板，詹姆斯21分6籃板6助攻，羅素21分7助攻。鵜鶘的部分，英格倫（Brandon Ingram）攻下25分，麥凱倫（C.J. McCollum）22分，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）12分11籃板。

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