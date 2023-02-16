NBA／厄文背痛缺陣 唐西奇砍37分仍不敵金塊

獨行俠隊今天客場挑戰西區龍頭金塊，球星厄文（Kyrie Irving）卻因背部傷勢缺陣。儘管唐西奇（Luka Doncic）得到37分，金塊板凳卻殺出奇兵格林（Jeff Green），他得到個人賽季新高24分，幫助金塊以118：109擊敗獨行俠，收下3連勝。

唐西奇首節再度火力全開，狂攻17分，不過球隊仍落後1分。這是他本季第9次首節得超過15分，聯盟其餘球員加起來只有5次。第二節唐西奇降溫只得6分，其他隊友表現也低迷，僅得19分；反觀金塊全隊以69.6%的命中率得到35分，半場打完以61：44領先。

厄文此戰因背部傷勢缺陣。 美聯社

經過半場休息，唐西奇第三節貢獻11分5助攻，不過金塊板凳老將格林單節5投5中，得到11分，幫助金塊三節打完維持雙位數領先。

末節前段獨行俠板凳終於爆發，打出一波8：0的攻勢，將落後縮小至個位數，伍德（Christian Wood）在追分期間個人獨得15分。可惜雙方主力回到場後，金塊表現仍遠優於獨行俠，最終順利以118：109收下勝利。

金塊除了格林外，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）繳出14分13籃板10助攻的大三元表現，波特（Michael Porter Jr.）22分。獨行俠除了唐西奇外，伍德攻進17分，其餘球員沒有太多表現。