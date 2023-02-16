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NBA／單季4球員飆破45分 籃網創勇士4巨頭也沒達成紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布里吉斯讓籃網成為史上首支單季分別有4名不同球員單場拿下至少45分的球隊。 路透社
布里吉斯讓籃網成為史上首支單季分別有4名不同球員單場拿下至少45分的球隊。 路透社

在日前杜蘭特（Kevin Durant）交易案中轉戰籃網隊的布里吉斯（Mikal Bridges），加盟的第三場比賽就有大爆發演出，在今天出戰熱火隊的比賽中他單場投進4顆三分球拿下45分，讓籃網成為史上首支單季分別有4名不同球員單場拿下至少45分的球隊。

籃網在今年交易大限前將當家球星杜蘭特與厄文（Kyrie Irving）相繼送走，正式宣告結束「三巨頭」時代，儘管這樣的結局可能是不少球迷始料未及，不過在今天看過在杜蘭特交易案中得到的布里吉斯的表現，可能會讓籃網球迷感到欣慰。

布里吉斯在加盟籃網的前兩場比賽分別攻下23分與7分後，今天與熱火之戰大爆發，全場出手24次投進17球，命中率超過7成，其中包括三分球6投4中，單場攻下45分外帶8籃板、5助攻，並有2抄截、2阻攻的演出，將在太陽隊時期就受到期待的潛力徹底展現。

而布里吉斯也成為籃網本賽季第4位達成單場45分的球員，其中前2人就是已經轉隊的杜蘭特與厄文，另一人則是在同樣在這波異動中後獲得大解放的湯瑪斯（Cam Thomas），他在日前一度有連續3場得分超過40分的表現，其中與快艇隊之戰更是攻下生涯新高的47分，今天他則是替補上陣拿下19分。

這也讓籃網成為聯盟史上首支球隊在單季有4位球員單場攻下45分，達成過去杜蘭特在勇士「四巨頭」時期都不曾完成過的紀錄，而布里吉斯的單場45分也正是杜蘭特本賽季的單場得分最高紀錄。

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