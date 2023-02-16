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NBA／泰托姆復出飆38分率塞爾蒂克大勝 威斯曼活塞首秀11分
東區龍頭塞爾蒂克隊今天主場迎戰爐主活塞隊，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）及防守悍將史馬特（Marcus Smart）皆傷癒復出，活塞則迎來榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）加盟首秀，不過雙方實力差距太大，塞爾蒂克以127：109輕取活塞。
活塞上半場就落後15分，儘管第三節轟進38分，但塞爾蒂克靠著泰托姆單節狂砍24分，穩住領先優勢。末節分差再度擴大，比賽提前進入垃圾時間。
泰托姆全場24投15中，攻下38分9籃板7助攻。波格登（Malcolm Brogdon）也攻進25分，史馬特則拿到9分7籃板6助攻6抄截，成為繼朗多（Rajon Rondo）2010-11年賽季後，隊史第二位至少拿到「6分6籃板6助攻6抄截」的球員。
活塞的部分以波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）表現最佳，全場17投12中，攻進28分。菜鳥艾維（Jaden Ivey）17分5籃板，剛加盟的威斯曼則拿到11分5籃板。
Witness Wiseman score his first points as a #Piston!@BigTicket_JW | #Pistons pic.twitter.com/rLKbBS0LRw— Detroit Pistons (@DetroitPistons) 2023年2月16日
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