NBA／「KD碎片」布里吉斯飆生涯新高45分 率籃網退熱火

籃網隊今日在主場迎戰熱火隊，剛從杜蘭特（Kevin Durant）交易案來到球隊的「KD碎片」布里吉斯（Mikal Bridges） 大爆發，狂攻生涯新高45分，率籃網116：105擊退熱火中止2連敗。

先前布里吉斯單場最高得分為34分。今天他獲得開火權，全場24投17中，狂砍45分，打出生涯代表作。除了他之外，另一名新同學強森（Cameron Johnson）也拿到18分，湯瑪斯（Cam Thomas）板凳出發攻進19分。

布里吉斯首節就攻進12分，幫助球隊取得1分領先。不過布里吉斯第二節因休息時間較長，僅得5分，熱火也趁機將比分改寫為56：52領先。第三節布里吉斯再度攻進11分，幫助球隊要回3分領先。

布里吉斯末節剩7分多鐘時展開個人秀，籃網連續15分都由他一個人包辦，也幫助籃網擴大領先，最終拿下勝利。

輸球的熱火以中鋒阿德巴約表現最佳，全場貢獻24分13籃板6助攻。巴特勒（Jimmy Butler）13分6助攻，文森（Gabe Vincent）21分。