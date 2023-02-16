快訊

獨／劉文正詐死？三線索直指他還活著真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／「KD碎片」布里吉斯飆生涯新高45分 率籃網退熱火

聯合新聞網／ 綜合報導
布里吉斯(中)狂飆45分。 法新社
布里吉斯(中)狂飆45分。 法新社

籃網隊今日在主場迎戰熱火隊，剛從杜蘭特（Kevin Durant）交易案來到球隊的「KD碎片」布里吉斯（Mikal Bridges） 大爆發，狂攻生涯新高45分，率籃網116：105擊退熱火中止2連敗。

先前布里吉斯單場最高得分為34分。今天他獲得開火權，全場24投17中，狂砍45分，打出生涯代表作。除了他之外，另一名新同學強森（Cameron Johnson）也拿到18分，湯瑪斯（Cam Thomas）板凳出發攻進19分。

布里吉斯首節就攻進12分，幫助球隊取得1分領先。不過布里吉斯第二節因休息時間較長，僅得5分，熱火也趁機將比分改寫為56：52領先。第三節布里吉斯再度攻進11分，幫助球隊要回3分領先。

布里吉斯末節剩7分多鐘時展開個人秀，籃網連續15分都由他一個人包辦，也幫助籃網擴大領先，最終拿下勝利。

輸球的熱火以中鋒阿德巴約表現最佳，全場貢獻24分13籃板6助攻。巴特勒（Jimmy Butler）13分6助攻，文森（Gabe Vincent）21分。

Kevin Durant Jimmy Butler

相關新聞

NBA／「KD碎片」布里吉斯飆生涯新高45分 率籃網退熱火

籃網隊今日在主場迎戰熱火隊，剛從杜蘭特（Kevin Durant）交易案來到球隊的「KD碎片」布里吉斯（Mikal Bridges） 大爆發，狂攻生涯新高45分，率籃網116：105擊退熱火中止2連敗

NBA／生涯將首度聯手兩得分好手 保羅：需要時間適應

在近20年的職業生涯中儘管見過無數大風大浪，但太陽主控布克（Devin Booker）對於球隊在近日引進杜蘭特（Kevi...

NBA／衛少未來何去何從？沃神曝經紀人已與4隊接洽

本季交易大限前，湖人、爵士及灰狼達成三方交易，「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）被送往爵士。《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）稍早指出，衛斯特布

NBA／前馬刺後衛富比士家暴被逮 受害者是知名情色片女演員

先前被灰狼隊裁掉的射手富比士（Bryn Forbes），目前仍處待業狀態。沒想到今天卻傳出因毆打女友被逮捕。根據消息指出，富比士的女友為知名情色片演員金恩（Elsa Jean），目前警方仍在積極調查案

NBA／勇士明星賽前5成勝率坐收 格林批：防守是最大問題

勇士隊今日對戰快艇隊，再度於客場落敗，本季客場7勝22敗、主場22勝7敗，戰績剛好相反。今天又失掉134分無疑是敗戰主因，陣中老大哥格林（Draymond Green）也直言球隊防守太差。 今天

NBA／球星輪休問題新解方？傳聯盟計畫出場數列入MVP門檻

近年越來越多球隊在連續出賽的第二場，選擇讓球星輪休。此舉造成大老遠跑去現場觀賽的球迷感到不滿，聯盟也一直設法限制輪休。根據消息指出，NBA未來可能為MVP等獎項設定新門檻，達一定出賽場次才能入圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦