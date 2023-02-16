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NBA／生涯首度聯手兩得分好手 保羅：需要時間適應

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
保羅第一次將與杜蘭特和布克這樣兩名才華洋溢的得分好手一起打球，坦言需要時間適應。 路透社
保羅第一次將與杜蘭特和布克這樣兩名才華洋溢的得分好手一起打球，坦言需要時間適應。 路透社

在近20年的職業生涯中儘管見過無數大風大浪，但太陽主控布克（Devin Booker）對於球隊在近日引進杜蘭特（Kevin Durant），並將與布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）組成「四巨頭連線」，讓保羅在今天受訪時坦言至今仍還在調適，也不會將至視為理所當然。

本賽季邁入職業生涯第18年的保羅，太陽是他所效力的第5支球隊，儘管生涯已經見識過聯盟各種「巨頭組合」，自己也曾與哈登（James Harden）、衛斯特（David West）、葛里芬（Blake Griffin）等球星合作過，但卻是第一次將與杜蘭特和布克這樣兩名才華洋溢的得分好手一起打球，「我認為我會需要一點時間適應，我知道不能把這件事視為理所當然。」

不過保羅也強調，除了與杜蘭特結識多年外，自己與杜蘭特和布克都對比賽有著相同的熱愛，這將能縮短彼此的磨合時間，「在我現在這個位置上，我已經見過不少這樣的球隊，過去我總會思考這樣的球隊該如何打球。我知道杜蘭特多愛籃球比賽，布克也是如此，我認為這是一種很棒的感覺。」

太陽總教練威廉斯（Monty Williams）則表示，能夠一次執教兩名準名人堂球員確實很酷，「當你的健身房裡有高品質、高水準的球員時，我每天都能感受到其他球員在仰望著保羅和杜蘭特，他們心中都明白現在我們是同一陣線，將要做一些很酷的事情。」

而杜蘭特的到來，是否能夠為保羅爭取到生涯所座總冠軍也成為各界關注焦點，但保羅則強調這不是現在關注的焦點，「我認為對我們來說，現在要做的就是先弄清楚如何合作。杜蘭特對於我來說就像家人一樣，能有機會以隊友的身份跟他一起奮戰，讓我很興奮也很感激。」

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