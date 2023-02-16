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NBA／前馬刺後衛富比士家暴被逮 受害者是知名情色片女演員

聯合新聞網／ 綜合報導
富比士。 美聯社
富比士。 美聯社

先前被灰狼隊裁掉的射手富比士（Bryn Forbes），目前仍處待業狀態。沒想到今天卻傳出因毆打女友被逮捕。根據消息指出，富比士的女友為知名情色片演員金恩（Elsa Jean），目前警方仍在積極調查案發經過。

富比士生涯前4季皆效力馬刺隊，2021年轉戰公鹿隊後也一圓冠軍夢。富比士生涯三分球命中率高達41.0%，不過本賽季轉戰灰狼後，三分球命中率僅30.4%，創下生涯新低。灰狼先前為了達成三方交易，也將他裁掉，騰出球員名單空間。

根據警方記錄，富比士在聖安東尼奧與一名女子約會時發生爭執。回家後更多次毆打這名女子，當地消防局和醫療機構也給予這名婦女協助。而根據《每日郵報》報導，這名女子正是金恩，兩人已共同生活好幾個月，目前案件仍在調查階段。

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