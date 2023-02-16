NBA／衛少未來何去何從？沃神曝經紀人已與4隊接洽

本季交易大限前，湖人、爵士及灰狼達成三方交易，「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）被送往爵士。《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）稍早指出，衛斯特布魯克可能與爵士買斷合約，經紀人已經和公牛、快艇、熱火及巫師等4隊討論加盟的可能性。

沃納羅斯基指出，這4支球隊都與衛斯特布魯克有淵源，包含前隊友、前教練及前東家。不過他也強調，衛斯特布魯克還在了解他在新球隊的定位，不會太快做出決定。

先前傳出衛斯特布魯克將與爵士買斷後加盟快艇，不過《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）否認這個消息，他表示目前還未看到有球隊留給衛斯特布魯克位置，事情進展非常緩慢，他也強調，「沒聽到衛斯特布魯克要加盟快艇的風聲。」

衛斯特布魯克本季為湖人出賽52場，平均貢獻15.9分、6.2籃板、7.5助攻。只先發3場的他，曾被賭盤看好成為年度最佳第六人。