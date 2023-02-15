NBA／勇士明星賽前5成勝率坐收 格林批：防守是最大問題

勇士隊今日對戰快艇隊，再度於客場落敗，本季客場7勝22敗、主場22勝7敗，戰績剛好相反。今天又失掉134分無疑是敗戰主因，陣中老大哥格林（Draymond Green）也直言球隊防守太差。

今天比賽第三節勇士一口氣失掉44分，因此陷入雙位數落後，最終也輸球，對此格林表示，「我們的防守不好，這是本季最大的問題，我們需要做一些事情修正他。」

格林也向隊友喊話，「防守需要意志力，我知道防守不好玩，但如果我們想贏球，就必須這麼做。」

今天是勇士明星賽前最後一次出賽，勝率再度跌至剛好5成，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也對戰績發表看法，「我知道很多人對我們有期待，我們卻輸掉很多本來要贏的比賽。29勝29敗符合目前比賽現況，我們都認為應該能打得更好。」

勇士主力前鋒維金斯（Andrew Wiggins）今天因個人原因缺陣，柯爾也做出解釋，「維金斯沒有問題，經過明星周休息後，他將回到球隊先發陣容。」