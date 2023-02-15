NBA／球星輪休問題新解方？傳聯盟計畫出場數列入MVP門檻
近年越來越多球隊在連續出賽的第二場，選擇讓球星輪休。此舉造成大老遠跑去現場觀賽的球迷感到不滿，聯盟也一直設法限制輪休。根據消息指出，NBA未來可能為MVP等獎項設定新門檻，達一定出賽場次才能入圍。
根據美媒《The Athletic》報導，如果聯盟與球員工會跳出合約，目前的CBA（勞資協議）將會在今年6月30日到期。NBA和球員工會正商議新版CBA，其中也討論將出場數列入年度獎項的入圍門檻。過去合約中的激勵條款大多為入選年度最佳陣容，未來出場數、季後賽表現等也將列入激勵條款中。
NBA總裁席佛（Adam Silver）過去也曾表態，「除了基本合約外，應該把出賽數列為激勵獎金，就像其他產業，表現好的員工可拿到更多的績效獎金。」
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