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NBA／AD稱湖人能進西區前10 突停用IG美媒猜與這兩點有關

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星戴維斯(右)。 法新社
湖人球星戴維斯(右)。 法新社

湖人隊昨天以115：127不敵拓荒者隊，戰績26勝32敗仍排在西區第13。湖人球星戴維斯（Anthony Davis）昨天受訪時自信表示，「湖人能挺進西區前10。」不過卻被球迷發現停用個人IG帳號，引起熱議。

詹姆斯（LeBron James）登上歷史得分王後，因左腳傷勢連續缺席3場比賽。昨天湖人慘遭西區前10競爭對手拓荒者修理，吞下關鍵敗戰。戴維斯賽後被問到球隊是否還能擠進前10打附加賽，他回應道，「我想以球隊的陣容，可以做到。不過要加緊腳步，這肯定是個挑戰，新成員來到這裡，正努力適應球隊體系。」

不過卻有眼尖的球迷發現，戴維斯將個人IG帳號停用。球迷得知消息後紛紛留言寫道，「我覺得他遲早會提出交易申請」、「沒有人保護他受指責」、「應該開除漢姆（Darvin Ham）」。

美媒《Lakers Daily》則撰文指出，「職業球員輸球後停用社群帳號有幾個可能原因，包括在網路上遭謾罵，或是表明自己將全神貫注在球場上，戴維斯停用IG可能與這兩點有關。」

Anthony Davis

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