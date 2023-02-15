快訊

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

NBA／曝帶傷打球超過一個月 德羅展是否參戰明星賽有變數

聯合新聞網／ 綜合報導
德羅展本季能拿下場均25.4分、5.1助攻、4.7籃板。 路透社
德羅展本季能拿下場均25.4分、5.1助攻、4.7籃板。 路透社

公牛隊昨日以91：100輸給魔術隊，第四節末球星德羅展（DeMar DeRozan)還因右髖部傷勢提前退場，據《ESPN》報導，這個傷勢已困擾他超過一個月了，是否能如期參加下周的明星賽他也語帶保留。

德羅展在前些時間便因髖部問題而被列入傷兵名單，並因此錯過8日對陣灰熊的比賽；之後一個月選擇帶傷上場，不過在昨日與魔術的比賽中，在比賽剩下1分02秒時因傷勢加劇退場，賽後表示將接受進一步檢查，他說：「這個傷困擾了我整場比賽，我不敢再冒險上場了。」

雖然德羅展無法確認傷勢源頭，但他表示在1月9日對上塞爾蒂克前，他就已經跟這個傷勢共存10場了，「當我坐著不動時，什麼事都沒有，但只要做與腿相關的動作，就會感到非常不舒服。」

德羅展本季入選生涯第六次明星賽，也是加入公牛後連2年入選，目前尚未決定下周是否退出明星賽，他表示：「現在還言之過早，我每天都按部就班地觀察自己情況，來了解自己該怎麼處裡身上的傷。」

公牛近期面臨一波四連敗，排名滑落至東區第11，而德羅展在這四連敗中沒有一場能攻下超過20分。若他最後選擇退出明星賽，預期東區後衛兩大遺珠尼克隊布朗森(Jalen Brunson)與76人隊哈登(James Harden)是最可能遞補人選。

相關新聞

NBA／AD稱湖人能進西區前10 突停用IG美媒猜與這兩點有關

湖人隊昨天以115：127不敵拓荒者隊，戰績26勝32敗仍排在西區第13。湖人球星戴維斯（Anthony Davis）昨天受訪時自信表示，「湖人能挺進西區前10。」不過卻被球迷發現停用個人IG帳號，引

NBA／「KD效應」太陽輕取國王！ 艾頓：不敢想像全員回歸

太陽隊今天在新援杜蘭特（Kevin Durant）於場邊觀戰下，靠著多點開花的火力擊敗國王收下2連勝，杜蘭特也在比賽過程...

NBA／曝帶傷打球超過一個月 德羅展是否參戰明星賽有變數

公牛隊昨日以91：100輸給魔術隊，第四節末球星德羅展（DeMar DeRozan)還因右髖部傷勢提前退場，據《ESPN》報導，這個傷勢已困擾他超過一個月了，是否能如期參加下周的明星賽他也語帶保留。

NBA／交易西蒙斯誰會要？ 美媒曝籃網休賽季的大難題

籃網隊在交易大限前交易走兩大主力杜蘭特（Kevin Durant）以及厄文（Kyrie Irving）正式瓦解三巨頭，讓外界開始猜測是否會在休賽季一併將西蒙斯（Ben Simmons）送往他處。不過，

NBA／球星輪休問題新解方？傳聯盟計畫出場數列入MVP門檻

近年越來越多球隊在連續出賽的第二場，選擇讓球星輪休。此舉造成大老遠跑去現場觀賽的球迷感到不滿，聯盟也一直設法限制輪休。根據消息指出，NBA未來可能為MVP等獎項設定新門檻，達一定出賽場次才能入圍。

NBA／里拉德再飆39分無用 拓荒者慘輸巫師還折損西蒙斯

拓荒者頭號球星里拉德（Damian Lillard）昨天對陣湖人砍進8顆三分球轟40分率隊贏球，今天背靠背出戰巫師隊，雖然外線手感不佳、仍用其他方式攻進39分。遺憾的是，他的後場搭檔西蒙斯（Anfer

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦