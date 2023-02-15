NBA／曝帶傷打球超過一個月 德羅展是否參戰明星賽有變數

公牛隊昨日以91：100輸給魔術隊，第四節末球星德羅展（DeMar DeRozan)還因右髖部傷勢提前退場，據《ESPN》報導，這個傷勢已困擾他超過一個月了，是否能如期參加下周的明星賽他也語帶保留。

德羅展在前些時間便因髖部問題而被列入傷兵名單，並因此錯過8日對陣灰熊的比賽；之後一個月選擇帶傷上場，不過在昨日與魔術的比賽中，在比賽剩下1分02秒時因傷勢加劇退場，賽後表示將接受進一步檢查，他說：「這個傷困擾了我整場比賽，我不敢再冒險上場了。」

雖然德羅展無法確認傷勢源頭，但他表示在1月9日對上塞爾蒂克前，他就已經跟這個傷勢共存10場了，「當我坐著不動時，什麼事都沒有，但只要做與腿相關的動作，就會感到非常不舒服。」

德羅展本季入選生涯第六次明星賽，也是加入公牛後連2年入選，目前尚未決定下周是否退出明星賽，他表示：「現在還言之過早，我每天都按部就班地觀察自己情況，來了解自己該怎麼處裡身上的傷。」

公牛近期面臨一波四連敗，排名滑落至東區第11，而德羅展在這四連敗中沒有一場能攻下超過20分。若他最後選擇退出明星賽，預期東區後衛兩大遺珠尼克隊布朗森(Jalen Brunson)與76人隊哈登(James Harden)是最可能遞補人選。