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NBA／「KD效應」太陽輕取國王！ 艾頓：不敢想像全員回歸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
杜蘭特首度在太陽板凳上觀戰，全隊也受到激勵輕取國王。 路透社
杜蘭特首度在太陽板凳上觀戰，全隊也受到激勵輕取國王。 路透社

太陽隊今天在新援杜蘭特（Kevin Durant）於場邊觀戰下，靠著多點開花的火力擊敗國王收下2連勝，杜蘭特也在比賽過程獲得太陽球迷的熱烈掌聲歡迎，對於杜蘭特的加盟並有望在明星賽後首度出賽，今天攻下32分的太陽布克（Devin Booker）就表示，很開心能夠看到杜蘭特出現在這裡。

太陽在今年交易截止日前與籃網達成交易案，換回全明星前鋒杜蘭特，儘管他仍因為傷勢問題無法出賽，不過杜蘭特的加入已經讓太陽從球迷、球員到教練都充滿期待。

而在今天主場出戰國王的賽事中，杜蘭特也出現在板凳上觀戰，並且獲得球迷的熱烈掌聲，總教練威廉斯（Monty Williams）也不諱言表示，杜蘭特的加入確實讓整個太陽主場活力十足，「能得到一位像他這樣能令其他隊友敬仰的球員加入，真的是一件很酷的事情。」

而今天太陽球員也確實打出了一場精彩球賽送給他們的新隊友杜蘭特，不僅布克攻下32分，主控保羅（Chris Paul）更有17分、19助攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）則有29分、11籃板、4抄截，至於24歲前鋒奧柯吉（Josh Okogie）也投進3顆三分球拿下19分。

對於在杜蘭特還沒有上場的情況下，球隊就已經打出高昂士氣，艾頓也說：「我們可是還有一個杜蘭特沒有上，今天我們在進攻端無往不利，要是我們全員都能回歸的話，我實在不敢想像。」

而威廉斯也透露，杜蘭特目前已經參與球隊的一些訓練，狀態也相當不錯，「他的狀態很好，速度也還是一如既往。」

Chris Paul Devin Booker Kevin Durant Monty Williams

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