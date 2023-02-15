NBA／里拉德再飆39分無用 拓荒者慘輸巫師還折損西蒙斯

拓荒者頭號球星里拉德（Damian Lillard）昨天對陣湖人砍進8顆三分球轟40分率隊贏球，今天背靠背出戰巫師隊，雖然外線手感不佳、仍用其他方式攻進39分。遺憾的是，他的後場搭檔西蒙斯（Anfernee Simons）因腳踝扭傷退場，剩餘球員也無法提供太多支援，拓荒者終場101：126不敵巫師。

巫師第三節狂轟38分，讓拓荒者三節打完陷入23分落後，西蒙斯還在本節最後一次進攻時扭傷腳踝。里拉德賽後受訪時表示，「我很擔心他，因為腳踝受傷很麻煩。當我看見他倒地時，我就知道情況很糟糕。」

Blazers guard Anfernee Simons needed to be helped off the floor after suffering what looked like a very painful ankle injury 😔🙏pic.twitter.com/KRH5QQbbDp — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年2月15日

除了西蒙斯外，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）左小腿拉傷，先發前鋒葛蘭特（Jerami Grant）則因腦震盪缺陣。面對突然來襲的傷兵潮，里拉德表示，「我們一直努力保持健康，表現卻很起伏，每當打出好表現，之後又會退步，必須克服這點。」

里拉德全場三分球17投僅5中，仍貢獻39分10籃板6助攻。前鋒瑞迪許（Cam Reddish）貢獻18分，西蒙斯退場前得到17分。巫師的部分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）傷癒復出拿到33分9籃板，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）28分12籃板，比爾（Bradley Beal）19分。