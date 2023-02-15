NBA／里拉德再飆39分無用 拓荒者慘輸巫師還折損西蒙斯
拓荒者頭號球星里拉德（Damian Lillard）昨天對陣湖人砍進8顆三分球轟40分率隊贏球，今天背靠背出戰巫師隊，雖然外線手感不佳、仍用其他方式攻進39分。遺憾的是，他的後場搭檔西蒙斯（Anfernee Simons）因腳踝扭傷退場，剩餘球員也無法提供太多支援，拓荒者終場101：126不敵巫師。
巫師第三節狂轟38分，讓拓荒者三節打完陷入23分落後，西蒙斯還在本節最後一次進攻時扭傷腳踝。里拉德賽後受訪時表示，「我很擔心他，因為腳踝受傷很麻煩。當我看見他倒地時，我就知道情況很糟糕。」
Blazers guard Anfernee Simons needed to be helped off the floor after suffering what looked like a very painful ankle injury 😔🙏pic.twitter.com/KRH5QQbbDp— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年2月15日
除了西蒙斯外，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）左小腿拉傷，先發前鋒葛蘭特（Jerami Grant）則因腦震盪缺陣。面對突然來襲的傷兵潮，里拉德表示，「我們一直努力保持健康，表現卻很起伏，每當打出好表現，之後又會退步，必須克服這點。」
里拉德全場三分球17投僅5中，仍貢獻39分10籃板6助攻。前鋒瑞迪許（Cam Reddish）貢獻18分，西蒙斯退場前得到17分。巫師的部分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）傷癒復出拿到33分9籃板，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）28分12籃板，比爾（Bradley Beal）19分。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言