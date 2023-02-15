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NBA／交易西蒙斯誰會要？ 美媒曝籃網休賽季的大難題

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯本季僅繳出場均7.0分、6.1助攻、6.3籃板的成績，但對比賽影響力已非常低。 路透社
西蒙斯本季僅繳出場均7.0分、6.1助攻、6.3籃板的成績，但對比賽影響力已非常低。 路透社

籃網隊在交易大限前交易走兩大主力杜蘭特（Kevin Durant）以及厄文（Kyrie Irving）正式瓦解三巨頭，讓外界開始猜測是否會在休賽季一併將西蒙斯（Ben Simmons）送往他處。不過，根據《NBC Sports》報導，籃網在休賽季除了衡量西蒙斯交易價值外，還要決定該怎麼處理交易過後陣中滿溢的側翼球員。

報導中指出，籃網將哈登（James Harden）送往76人、交易來西蒙斯是就是崩塌的開始，他不僅於上賽季因傷錯過例行賽及季後賽，本賽季復出後對投籃失去信心、比賽中也毫無企圖心，籃網季後肯定想試著送走他；而《ESPN》資深記者洛伊（Zach Lowe）更直言這位前明星後衛應該還有「心病」，使他從年度陣容等級淪落至替補，短短2年就成「雞肋」球員，讓人看了很難過。

不過，《NBC Sports》認為西蒙斯的交易價值並不高，他身上還有兩年7790萬美元合約，讓他陷入和衛斯布魯克（Russell Westbrook）過去在湖人的處境，「若沒有多個首輪籤作為誘因，不會有球隊願意接下西蒙斯合約。」並表示雖然很困難，但籃網應嘗試提高西蒙斯的價值。

此外費雪也提到，籃網在交易截止日前並沒有再將從太陽得到的「3D大鎖」布里吉斯（Mikal Bridges）放上檯面聽取報價，但在休賽季時，他們勢必會收到更多提案，可能是灰熊或其他球隊，當中或許會有難以忽略的豐富包裹。

最後，費雪也表示籃網要思考強森（Cameron Johnson）的續約問題，生涯三分球命中率高達39%的他，季後會成為受限自由球員，他曾拒絕太陽隊提供的4年7200萬美元的報價。任何提供強森如此合約的球隊，都是想賭他的成長性，但已年屆26歲的他天花板還能多高？後半季的表現是否能說服籃網開給他這樣的合約？這都是交易後累積大量側翼的籃網需思考的問題。

籃網

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