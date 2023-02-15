NBA／雷納德高效轟33分 率快艇三節一波流帶走勇士

快艇隊今日在主場迎戰勇士隊，3位新成員普拉里（Mason Plumlee）、葛登（Eric Gordon）及海蘭德（Bones Hyland）皆完成首秀，快艇靠著第三節狂轟44分拉開分差，終場以134：124擊退勇士。

勇士首節進攻低迷僅得23分，不過板凳小將庫明加（Jonathan Kuminga）、傑洛米（Ty Jerome）輪流發威，全隊第二節得到42分，儘管快艇鮑威爾（Norman Powell）槍響前中距離出手命中，但勇士半場打完仍以65：61領先。

以往勇士最擅長的「第三節一波流」今天沒有出現，反而快艇在雷納德（Kawhi Leonard）單節13分的帶領下灌進44分，讓勇士三節打完陷入93：105落後。

鮑威爾第四節開局連得5分，幫快艇將領先拉開至17分。勇士後續反撲無力，雙方最後2分鐘換上替補球員，進入垃圾時間，終場快艇就以134：124大勝勇士。

雷納德全場17投12中攻進33分，鮑威爾24分，喬治（Paul George）20分8助攻，曼恩（Terance Mann）16分6助攻。勇士的部分，波爾（Jordan Poole）28分6助攻，湯普森（Klay Thompson）18分，庫明加16分，魯尼（Kevon Looney）11分14籃板，格林（Draymond Green）15分7助攻。