快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

NBA／KD轉隊太陽首次督軍！ 保羅19助攻攜布克、艾頓退國王

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特今天在板凳席觀賽，太陽在保羅(左)帶領下也打出一場好球。 路透社
杜蘭特今天在板凳席觀賽，太陽在保羅(左)帶領下也打出一場好球。 路透社

太陽隊今日主場迎戰國王隊，剛加盟太陽的杜蘭特（Kevin Durant）首次現場觀賽，迎來全場球迷的歡呼聲。本場比賽太陽主控保羅（Chris Paul）傳出個人賽季新高19次助攻，布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）也都有出色發威，太陽最終以120：109擊敗國王。

國王首節取得2分領先，第二節也一度打出10：0的攻勢。不過太陽靠著保羅上半場11次助攻穿針引線，加上艾頓中距離穩定發揮，拿到17分8籃板，讓太陽上半場取得62：58領先。

第三節保羅再傳5次助攻、布克也挹注10分。國王則靠著福克斯（De'Aaron Fox）前3節28分的表現下，將落後維持在4分。末節太陽靠著艾頓、布克內外輪流發威，終場以120：109穩穩收下勝利。

保羅全場拿到17分19助攻，布克砍下32分，艾頓29分11籃板，奧柯吉（Josh Okogie）則貢獻19分6籃板。國王的部分，福克斯拿下35分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）24分15籃板7助攻，射手赫爾特（Kevin Huerter）18分。

相關新聞

NBA／打沒雙星的綠衫軍好辛苦 哈勒戴40分率公鹿奪11連勝

東區第2的公鹿隊在主場迎戰龍頭塞爾蒂克隊，儘管綠衫軍雙星泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）皆因傷缺陣，但全員皆兵與對手一路糾纏，四節打完不分勝負進入延長賽。公鹿靠著全

NBA／透露湖人戰績低迷原因 貝佛利說3次：不是籃球問題

湖人隊本季戰績低迷，戰績26勝32敗排名西區第13，湖人總管佩林卡也在交易大限前發動交易，提升球隊戰力。其中被送往魔術隊的「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）在節目上爆料，湖人的差勁表

NBA／里拉德領銜三分球大賽 「字母」三兄弟技術挑戰賽合體

NBA明星賽即將於本週末點燃戰火，官方今天公布三分球大賽、技術挑戰賽及灌籃大賽參賽名單。其中拓荒者主將里拉德（Damian Lillard）及塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）都會參加三分

NBA／直言湖人球迷抓替死鬼 千勝教頭卡爾意外掀網路大戰

湖人本季戰績持續不振，目前26勝32敗僅排名西區第13，除了球員表現之外，教練漢姆（Darvin Ham)臨場調度也備受討論。不過，千勝教頭卡爾（George Karl）昨日卻在個人推特上表示，發文檢

NBA／雙向合約拚到正選 馬刺與年輕中鋒簽四年長約

交易大限過後，NBA各隊除買斷市場外，也能與旗下發展聯盟球員簽約以補強戰力，馬刺隊於日前便與原領有雙向合約的中鋒貝西（Charles Bassey）簽下一筆4年1020萬美元的合約，填補伯爾特（Jak

NBA／柯瑞透露歸期未定 明星賽後首戰湖人確定不打

因為左小腿傷勢持續缺陣的勇士隊主控柯瑞（Stephen Curry），日前因傷宣布退出明星賽，今天受訪時強調，目前仍無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦