快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／打沒雙星的綠衫軍好辛苦 哈勒戴40分率公鹿奪11連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
哈勒戴狂飆40分，包含延長賽投進重要的致勝三分彈，率公鹿戰勝塞爾蒂克。 法新社
哈勒戴狂飆40分，包含延長賽投進重要的致勝三分彈，率公鹿戰勝塞爾蒂克。 法新社

東區第2的公鹿隊在主場迎戰龍頭塞爾蒂克隊，儘管綠衫軍雙星泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）皆因傷缺陣，但全員皆兵與對手一路糾纏，四節打完不分勝負進入延長賽。公鹿靠著全場攻下平生涯新高40分的哈勒戴（Jrue Holiday）延長賽發威，率隊以131：125驚險贏球，推進至11連勝、與綠衫軍勝差僅剩0.5場。

首節塞爾蒂克攻勢順暢取得35：27領先，不過第二節命中率下滑，公鹿哈勒戴本節獨得10分，其中在時間剩25.1秒時，命中三分球超前比分，幫助公鹿反倒以64：63領先進入下半場。

第三節換成公鹿火力陷入低迷，塞爾蒂克將比分反超回來，甚至一度領先14分。不過哈勒戴在本節槍響前命中超遠三分球，將落後縮小至5分。

哈勒戴這記三分點燃公鹿氣勢，末節開局打出9：0攻勢。隨後戰況陷入膠著，時間剩7.4秒時塞爾蒂克握有球權，113：116落後，射手豪瑟（Sam Hauser）在防守球員面前命中高難度三分球，追平比分。公鹿最後一攻交給米道頓（Khris Middleton）絕殺未成，兩隊進入延長賽。

進入OT綠衫軍先聲奪人連得5分，公鹿直到2分32秒時才靠著哈勒戴的罰球首度得分，也帶動全隊攻守甦醒，在倒數53.6靠著艾倫的2罰要回124：123領先，而綠衫軍很快又靠波格登2罰超車（Malcolm Brogdon），不過哈勒戴本場注定要當英雄，在倒數25秒時又射進重要的三分冷箭、取得2分領先。艾倫（Grayson Allen）再抄球摧毀塞爾蒂克最後一波攻勢，塞爾蒂克啟動犯規戰術未果，公鹿苦戰後以131：125收下勝利，也是近期的11連勝，距離41勝17負的綠衫軍僅剩0.5場勝差，。

哈勒戴全場拿下平生涯新高的40分7助攻5籃板，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）36分13籃板9助攻，米道頓16分11籃板。塞爾蒂克的部分，懷特（Derrick White）27分12助攻，布波格登26分，新援穆斯卡拉（Mike Muscala）18分8籃板。

相關新聞

NBA／打沒雙星的綠衫軍好辛苦 哈勒戴40分率公鹿奪11連勝

東區第2的公鹿隊在主場迎戰龍頭塞爾蒂克隊，儘管綠衫軍雙星泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）皆因傷缺陣，但全員皆兵與對手一路糾纏，四節打完不分勝負進入延長賽。公鹿靠著全

NBA／透露湖人戰績低迷原因 貝佛利說3次：不是籃球問題

湖人隊本季戰績低迷，戰績26勝32敗排名西區第13，湖人總管佩林卡也在交易大限前發動交易，提升球隊戰力。其中被送往魔術隊的「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）在節目上爆料，湖人的差勁表

NBA／里拉德領銜三分球大賽 「字母」三兄弟技術挑戰賽合體

NBA明星賽即將於本週末點燃戰火，官方今天公布三分球大賽、技術挑戰賽及灌籃大賽參賽名單。其中拓荒者主將里拉德（Damian Lillard）及塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）都會參加三分

NBA／直言湖人球迷抓替死鬼 千勝教頭卡爾意外掀網路大戰

湖人本季戰績持續不振，目前26勝32敗僅排名西區第13，除了球員表現之外，教練漢姆（Darvin Ham)臨場調度也備受討論。不過，千勝教頭卡爾（George Karl）昨日卻在個人推特上表示，發文檢

NBA／雙向合約拚到正選 馬刺與年輕中鋒簽四年長約

交易大限過後，NBA各隊除買斷市場外，也能與旗下發展聯盟球員簽約以補強戰力，馬刺隊於日前便與原領有雙向合約的中鋒貝西（Charles Bassey）簽下一筆4年1020萬美元的合約，填補伯爾特（Jak

NBA／柯瑞透露歸期未定 明星賽後首戰湖人確定不打

因為左小腿傷勢持續缺陣的勇士隊主控柯瑞（Stephen Curry），日前因傷宣布退出明星賽，今天受訪時強調，目前仍無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦