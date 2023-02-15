NBA／透露湖人戰績低迷原因 貝佛利說3次：不是籃球問題

湖人隊本季戰績低迷，戰績26勝32敗排名西區第13，湖人總管佩林卡也在交易大限前發動交易，提升球隊戰力。其中被送往魔術隊的「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）在節目上爆料，湖人的差勁表現與籃球無關，問題是球隊的「氣氛」。

貝佛利休賽季被交易至湖人，本季出賽45場，場均6.4分、3.1籃板、2.6助攻，三分球命中率34.8%，他被交易至魔術後將買斷合約，成為自由球員。

貝佛利近期上播客節目時，被問到湖人戰績低迷的原因，他連續說三次「那不是籃球的問題」。他接著說，「是其他該死的問題，我不能直接說出來，問題來來去去，這裡有一點，那裡又出現一點。氣氛時而出現，時而消失，這種不同的氣氛也導致球隊表現每場都不一樣。」

值得一提的是，湖人球星戴維斯（Anthony Davis）近期表現低迷，曾在詹姆斯（LeBron James）紀錄夜展露不開心的神情，昨日更是關閉個人Instagram帳號，引發球迷熱議。