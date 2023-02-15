NBA／雙向合約拚到正選 馬刺與年輕中鋒簽四年長約

交易大限過後，NBA各隊除買斷市場外，也能與旗下發展聯盟球員簽約以補強戰力，馬刺隊於日前便與原領有雙向合約的中鋒貝西（Charles Bassey）簽下一筆4年1020萬美元的合約，填補伯爾特（Jakob Poeltl）離開後的中鋒空缺。

貝西於2021年選秀會被76人隊在第二輪53順位選入，卻在隊內苦無發展機會，僅在23場比賽中平均出賽7.3分鐘，留下場均3分、0.3助攻、2.7籃板的成績，隨後於2022年被76人裁員，並與馬刺簽下雙向合約。在伯爾特因傷缺陣期間，貝西被拉上一軍，並在短暫的上場時間內繳出不俗表現，曾於一場比賽中不到20分鐘的時間內摘下14籃板。

除此之外，貝西在G League發揮宰制級實力，不僅在平均26分鐘的出場時間中繳出場均22.6分、2.3助攻、9.3籃板的成績，更在兩周前單場比賽中砍下40分、16籃板的恐怖數據，也入選了G League明星賽。

馬刺於日前將當家中鋒伯爾特交易回暴龍隊，也讓中鋒戰力出現需求，因此，根據記者查拉尼亞（shams charania），馬刺已將貝西原有的雙向合約轉正，並遞出4年1020萬美元的合約，將這名僅22歲的中鋒留在陣中。

馬刺目前戰績為14勝44負，排名西區第14，與墊底的火箭隊僅一場勝差，且正陷於一波13連敗中，但由於仍處重建階段，因此和追求戰績相比，磨練貝西這樣的年輕戰力將是球隊主要目標。