NBA／里拉德領銜三分球大賽 「字母」三兄弟技術挑戰賽合體

NBA明星賽即將於本週末點燃戰火，官方今天公布三分球大賽、技術挑戰賽及灌籃大賽參賽名單。其中拓荒者主將里拉德（Damian Lillard）及塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）都會參加三分球大賽，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繼去年後再次與親兄弟組團，參加技術挑戰賽。

本屆三分球大賽共有8人參加，陣容星度十足，包括里拉德、泰托姆、溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）、熱火「英雄」赫洛（Tyler Herro）、國王射手赫爾特（Kevin Huerter）、溜馬射手希爾德（Buddy Hield）。

本屆參賽名單最大的亮點是里拉德，這將是他第三次挑戰三分球大賽冠軍金盃。里拉德本季場均出手11次三分球，命中4.1顆，命中率37.5%。泰托姆則是名單中三分球命中率最差的選手，僅35.3%。

本屆技術挑戰賽再度分成三隊，包括安戴托昆波三兄弟組成的「字母隊」。克拉克森（Jordan Clarkson）、塞克斯頓（Collin Sexton）、凱斯勒（Walker Kessler）組成的「爵士隊」。狀元郎班切羅（Paolo Banchero）、火箭探花史密斯（Jabari Smith Jr.）、活塞後衛艾維（Jaden Ivey）組成的「新秀隊」。

灌籃大賽的部分仍星光黯淡，分別為火箭隊馬丁（Kenyon Martin Jr）、鵜鶘隊墨菲（Trey Murphy III）、尼克隊西姆斯（Jericho Sims）、G聯盟球員麥克朗（Mac McClung）。