NBA／里拉德領銜三分球大賽 「字母」三兄弟技術挑戰賽合體
NBA明星賽即將於本週末點燃戰火，官方今天公布三分球大賽、技術挑戰賽及灌籃大賽參賽名單。其中拓荒者主將里拉德（Damian Lillard）及塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）都會參加三分球大賽，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繼去年後再次與親兄弟組團，參加技術挑戰賽。
本屆三分球大賽共有8人參加，陣容星度十足，包括里拉德、泰托姆、溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）、熱火「英雄」赫洛（Tyler Herro）、國王射手赫爾特（Kevin Huerter）、溜馬射手希爾德（Buddy Hield）。
本屆參賽名單最大的亮點是里拉德，這將是他第三次挑戰三分球大賽冠軍金盃。里拉德本季場均出手11次三分球，命中4.1顆，命中率37.5%。泰托姆則是名單中三分球命中率最差的選手，僅35.3%。
⭐️ The 2023 #Starry3PT field! ⭐️@TyHaliburton22@raf_tyler@buddyhield @KevinHuerter @Dame_Lillard@MarkkanenLauri@AnferneeSimons@jaytatum0 #StateFarmSaturday: Feb. 18, TNT pic.twitter.com/IBPPSJlAq3— NBA (@NBA) 2023年2月15日
本屆技術挑戰賽再度分成三隊，包括安戴托昆波三兄弟組成的「字母隊」。克拉克森（Jordan Clarkson）、塞克斯頓（Collin Sexton）、凱斯勒（Walker Kessler）組成的「爵士隊」。狀元郎班切羅（Paolo Banchero）、火箭探花史密斯（Jabari Smith Jr.）、活塞後衛艾維（Jaden Ivey）組成的「新秀隊」。
⭐️ The 2023 #KiaSkills field! ⭐️— NBA (@NBA) 2023年2月15日
Antetokounmpos: @Giannis_An34, @Thanasis_ante43 and @alex_ante29
Jazz: @jordanclarksons, @WalkerKessler13 and @CollinSexton02
Rooks: @Pp_doesit, @IveyJaden and @jabarismithjr#StateFarmSaturday: Feb 18, TNT pic.twitter.com/VZB4nnnVZO
灌籃大賽的部分仍星光黯淡，分別為火箭隊馬丁（Kenyon Martin Jr）、鵜鶘隊墨菲（Trey Murphy III）、尼克隊西姆斯（Jericho Sims）、G聯盟球員麥克朗（Mac McClung）。
Participating in the #ATTSlamDunk at 2023 #NBAAllStar… @McclungMac!#StateFarmSaturday: Feb. 18, TNT pic.twitter.com/YXwH73XrZ2— NBA (@NBA) 2023年2月15日
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