NBA／比爾生涯突破15000分 本季有望登巫師得分王
因與裁判發生肢體接觸遭罰款25000美元的比爾（Bradley Beal），在今天面對勇士的比賽中攻下33分，這讓他生涯總得分正式突破15000分。
作為2012年選秀探花，比爾已經效力巫師11個賽季，他成為隊史第2位達到15000分里程碑的球員，目前累積15007分，僅次於海斯（Elvin Hayes）的15551分。按照比爾本季場均22.8分的表現，如果出賽狀態正常的話，有機會在賽季尾聲榮登巫師隊史得分王。
對於巫師在季中交易期限前沒有直接補強陣容，比爾坦言現在已經無法進行調整，所有人都得團結一心，努力爭取進入季後賽。
「現在已經無法做任何調整了，剩下的時間你得用這個陣容去打。我們還有26場比賽，所以，必須團結一心，努力爭取勝利。」比爾說。
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