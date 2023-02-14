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NBA／上週東西區最佳球員 懷特黑馬竄出攜手亞歷山大獲選

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
截自推特
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NBA官方宣佈，塞爾蒂克隊的懷特（Derrick White）和雷霆隊的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）分別獲選上週東西區最佳球員。

在綠衫軍頻頻傳出傷兵之際，懷特上週繳出場均24.5分7.5助攻4.8籃板的優異表現，幫助球隊取得4戰全勝。

對黃蜂一戰懷特命中8顆三分球並傳出10次助攻，得到生涯新高33分；下一場面對灰熊，懷特投進4顆三分球也傳出10次助攻，得到23分。根據統計，懷特和「大鳥」柏德（Larry Bird）成為塞爾蒂克隊史唯二在連兩場比賽中至少砍進4顆三分球和10次助攻的球員。

這是懷特生涯首度贏得單週最佳球員，而以本季所有獲獎球員中，懷特可說是唯一一位非預定主力先發的成員，有如此表現更顯難得。懷特本季平均可以得到11.5分3.7助攻3.3籃板。

打出生涯年並首次入選明星賽的亞歷山大，本季率領雷霆持續朝季後赛之路邁進。

亞歷山大上週平均可以攻下31.3分6.3助攻，投籃命中率高達57.1%，幫助雷霆取得2勝1敗的成績；其中面對拓荒者一戰，亞歷山大飆出44分，追平生涯得分紀錄。

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