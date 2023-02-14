NBA／熱火專注買斷球員市場 傳有意衛少、伊巴卡

熱火隊在本季交易大限前沒有太多動作，只送走中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）。根據消息指出，他們將專注買斷球員市場，心儀的人選為衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以及老將伊巴卡（Serge Ibaka）。

根據《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）報導，熱火現在名單上有2個空缺，不過中鋒羅賓森（Orlando Robinson）的雙向合約有望轉正，可能因此占掉一個名額。

衛斯特布魯克(左)。 法新社

不過安東尼姜也指出，如果熱火原替補中鋒尤爾特塞芬（Omer Yurtseven）傷癒復出後表現出色，熱火將不會給羅賓森正式合約，而是針對後衛及前鋒進行補強，熱火內部已討論衛斯特布魯克加盟的可能性，也對老將伊巴卡有興趣。

根據先前消息，衛斯特布魯克還在考慮是否留在爵士。伊巴卡被公鹿交易至溜馬後，已被裁掉成為自由球員。伊巴卡本季只出賽16場，平均4.1分2.8籃板，投籃命中率48.1%，三分球命中率33.3%。