NBA／柯瑞透露歸期未定 明星賽後首戰湖人確定不打

因為左小腿傷勢持續缺陣的勇士隊主控柯瑞（Stephen Curry），日前因傷宣布退出明星賽，今天受訪時強調，目前仍無法訂下明確的歸隊時間，但也相信隊友能夠帶著連勝迎接全明星周假期。

柯瑞日前出戰獨行俠隊的比賽中，在第三節末一度出現挫傷的狀況，隨後也感受到左腿無法承受任何重量，接下來4場賽事缺陣，不過勇士仍打出2勝2敗，明天將作客快艇隊主場，迎接明星賽前最後一場比賽。

柯瑞今天表示，目前仍受小腿傷勢困擾，還無法確定歸隊日期，唯一可以確定是明星賽後首戰湖人隊將不會出賽，「韌帶傷勢可能會有不同的時間線，所以每次檢查都會有固定的進度，在全明星周後希望能回到球場，然後根據接下來的狀況，確定一個具體的時間。」

勇士在今年交易大限前沒有太大動作，仍送出年輕長人威斯曼（James Wiseman），換回上季奪冠功臣小裴頓（Gary Payton II），他卻因為腹部傷勢未癒，可能休息1個月以上，讓傷兵問題再度成為勇士的煩惱。

勇士前一次在柯瑞缺席的11場比賽5勝6敗，包括今天擊敗巫師隊在內，過去4場沒有柯瑞則是拿下2勝2敗，他強調對隊友充滿信心，相信球隊將會帶著連勝迎接全明星周假期，「我非常樂觀認為，我們會強勢結束到明星賽前的賽程，接下來精神和身體都將變得煥然一新。」