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NBA／傳親自出馬招攬衛少 公牛主帥：他總是充滿能量

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐納文(左)與衛斯特布魯克曾合作多年。 路透社
唐納文(左)與衛斯特布魯克曾合作多年。 路透社

作為全聯盟唯一一支沒有在季中進行球員異動的球隊，公牛隊將目標擺在買斷市場上，為了填補控衛漏洞，球隊傳出積極接觸衛斯特布魯克（Russell Westbrook），以及剛和魔術隊達成買斷合約協議的貝佛利（Patrick Beverley）

根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，公牛主帥唐納文（Billy Donovan）已經親自出面聯繫了衛斯特布魯克陣營。唐納文還提到芝加哥應該是屬於衛斯特布魯克的落腳處。

過往曾經執教雷霆的唐納文，一直和衛斯特布魯克保持不錯的關係。在接受採訪時，唐納文也談到了這位昔日子弟兵。

「對於衛斯特布魯克我一直都是抱持尊重。他總是會做好所有準備，他也是一位熱愛競爭的球員，充滿熱情和能量。」唐納文說。

欲振乏力的公牛在今天敗給魔術之後，近期又吞下4連敗，排名東區第11，雖說還有機會爭取附加賽名額，然而從球星表現到攻守兩端，公牛可說是遇到巨大麻煩，宛如一灘死水。

更雪上加霜的是，公牛核心主力德羅展（DeMar DeRozan）傳出髖部受傷的情況，近一段時間都是帶傷上陣。據悉，德羅展將會在明天接受檢查。

相較於公牛的慘澹狀態，魔術反而是呈現冉冉上升的氣勢。特別是在前面5勝20敗之後，魔術打出19勝14敗的優異成績，目前與第10名巫師之間的差距已經縮小到3場。

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