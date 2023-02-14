NBA／擴充安比德替補人選 76人簽下戴德蒙

熱火隊在交易大限前將33歲中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）送往馬刺隊，他隨後也和馬刺達成買斷協議，根據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，戴德蒙將會加盟76人隊。

戴德蒙近3年效力熱火，本季出賽30場，場均得到5.7分、3.5籃板，他先前在對戰雷霆的比賽中，與總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）發生爭執，還將按摩槍丟到場上，之後的比賽幾乎被冰在板凳上，只出賽過一場。

76人目前陣中除了安比德（Joel Embiid）外，還有哈瑞爾（Montrezl Harrell）及里德（Paul Reed）兩名中鋒。不過哈瑞爾僅201公分、里德206公分，兩人皆不是傳統型中鋒，213公分的戴德蒙也許能帶給76人一些幫助。