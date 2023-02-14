NBA／本季飆破30分鵜鶘不敗 英格倫扛全隊：保持侵略性

籠罩在禁區悍將威廉森（Zion Williamson）腿傷加重可能延後復出的陰影之下，英格倫（Brandon Ingram）持續用出色的表現，帶領鵜鶘隊穩住西區排名席次。

英格倫今天面對雷霆，全場24投14中，攻下34分4籃板，帶領沒有威廉森和麥凱倫（C.J. McCollum）的鵜鶘以103比100險勝。在先前一波10連敗之後，鵜鶘最近5場比賽拿下4勝，仍排在西區第7名席次。

Brandon Ingram got hot early and paced the @PelicansNBA to the win with 34 PTS! pic.twitter.com/KiFQkorvnb — NBA (@NBA) February 14, 2023

「我們在攻守兩端執行得很好。第三節球隊表現有點不在狀態之中，不過我們的替補陣容在第四節接續了氣勢，很多人都打出了好表現。」

雖然因傷本季僅出賽23場，但當英格倫得分超過30分時，鵜鶘戰績是4戰全勝。

「我就是盡可能去保持侵略性。今晚我們有一些球星無法上場，我必須打得更積極一些，然後團結整支球隊，隊友們給了我很多幫助，讓我找到了我的位置。」英格倫說。

瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）獲得14分8籃板，艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）也有14分進帳，墨菲（Trey Murphy III）12分；季中交易交易過來的理查森在今天首度登場，並拿下10分3助攻5抄截2阻攻，展現傲[人的鍋抄能力。

「努力投入在防守端幫助球隊。我知道來到這理後，他們不太需要我去得分，球隊陣中已經有很多得分手。」理查森說。

雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿到24分10籃板5助攻，威廉斯（Jalen Williams）22分7籃板4助攻，吉迪（Josh Giddey）17分7籃板4助攻，喬伊（Isaiah Joe）16分。