NBA／本季飆破30分鵜鶘不敗 英格倫扛全隊：保持侵略性

籠罩在禁區悍將威廉森(Zion Williamson)腿傷加重可能延後復出的陰影之下,英格倫(Brandon Ingram)持續用出色的表現,帶領鵜鶘隊穩住西區排名席次。

英格倫今天面對雷霆,全場24投14中,攻下34分4籃板,帶領沒有威廉森和麥凱倫(C.J. McCollum)的鵜鶘以103比100險勝。在先前一波10連敗之後,鵜鶘最近5場比賽拿下4勝,仍排在西區第7名席次。

