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NBA／前球星艾德里奇力拼復出！明天將為獨行俠試訓
前明星長人艾德里奇（LaMarcus Aldridge）曾因心臟問題在2020-21賽季中宣布退休。上季於籃網復出未能如願奪冠，也未獲得續約，休賽季至今仍乏人問津。不過根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將在明天參加獨行俠試訓，力拼重返聯盟。
艾德里奇以中距離投射能力聞名，生涯場均能貢獻19.1分、8.1籃板。上季在籃網出賽47場，主要擔任中鋒，平均能得到12.9分、5.5籃板。不過他去年季中遭遇臀部傷勢，加上佐蒙德（Andre Drummond）季中加盟，導致上場時間銳減。
艾德里奇雖獲獨行俠試訓機會，但得面臨很大的競爭，因為獨行俠禁區人數眾多，包括伍德（Christian Wood）、鮑威爾（Dwight Powell）、麥基（JaVale McGee）以及還在養傷的克萊柏（Maxi Kleber）。
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