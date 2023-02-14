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NBA／獨行俠錯過最後一擊 基德：要確定由誰出手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獨行俠雙星合體，卻吞下2連敗，磨合仍需時間。 路透社
獨行俠雙星合體，卻吞下2連敗，磨合仍需時間。 路透社

獨行俠隊今天回到主場迎戰灰狼隊，也是厄文（Kyrie Irving）加盟後首次主場賽事，大半場比賽都落後的獨行俠，錯過在比賽槍響前投進追平球的機會，最終以121：124苦吞2連敗，也是雙星合體後2連敗，總教練基德（Jason Kidd）就表示，現在該由誰來投追平球必須要先確定下來，但這將會花上一點時間。

獨行俠今天結束客場之旅回到主場迎戰灰狼，新加入的主控厄文受到主場球迷熱烈歡迎，他也拿下加盟獨行俠後新高的單場36分，搭擋唐西奇（Luka Doncic）也有33分、12籃板、6助攻的全能演出。

不過獨行俠在防守端失守，前三節每節都讓灰狼攻破30分，帶著18分的差距進入第四節，末節在雙星領軍下吹起反攻號角，比賽最後28秒厄文投進三分球後，獨行俠追到僅剩2分差距，在灰狼康利（Mike Conley）2罰1中後，獨行俠最後一波進攻厄文卻出現關鍵失誤，讓灰狼以3分差距帶走勝利。

厄文今天猛轟36分其中有26分是在末節拿下，但未能幫助球隊拿下勝利，他說：「在隊友身邊讓我感到很放心，他們幫助我保持鎮定，我也展現驚人決心。」不過對於搞砸追平比數的最後一擊，他則說：「我仍在努力恢復情緒，我的天啊，我本來希望至少能試一試（出手）。」

唐西奇則對於球隊防守失衡強調，單靠進攻無法奪下總冠軍，但隨著新的核心陣容逐漸磨合，對提升防守抱持充足信心。

基德被問到最後一擊將由誰出手時，他說：「他們仍在彼此磨合，所以下一步我們就是要確定是該由誰來出手，需要花上一些時間。」

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