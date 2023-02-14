NBA／里拉德40分摧毀防線 拓荒者三分神準轟垮湖人

排名正好前後的拓荒者隊和湖人隊，正面交鋒的勝負關係牽涉重大，但在今天波特蘭的主場比賽中，少了詹姆斯（LeBron James）坐鎮的湖人，卻是遭逢一場挫敗

儘管湖人開賽取得9分領先的好兆頭，但拓荒者隨即展現驚人的外線火力，人人皆是神射，單節24投12中，其中有10顆都是三分球，射到湖人完全難以招架，一下子就陷入大比分落後的狀態；之後里拉德（Damian Lillard）宛如殺神降臨般，第二節豪取24分，又給了紫金軍團一頓痛擊。

兵敗如山倒的湖人，在防守端擋不住拓荒者的情況下，比分一直在20分差距上下，比賽早早就分出勝負。拓荒者最終以127比115輕取湖人，排名也擠下雷霆，名列西區第11，湖人仍維持第13名。

狀態持續火燙的里拉德，上半場就獨拿30分，雖然接下來比賽稍微熄火，且在比賽還剩7分鐘就退場休息，依然轟進8顆三分球，全場飆進40分6籃板5助攻。

從1月8日至今，里拉德在19場比賽中有15場比賽至少拿到30分，其中更有8場破40分、2場破50分，簡直進入了無人能擋的神之領域。這場比賽在里拉德的帶領之下，拓荒者諸將可說是各司其職，展現絕佳團隊戰力。

Dame with 30 PTS and 8 3PM... in the FIRST HALF 🔥



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加盟拓荒者隊後的首場出賽，賽布爾（Matisse Thybulle）馬上展現屬於自己的價值。他在這場比賽9投5中包括4顆三分球在內，得到14分6籃板2助攻3阻攻，他的防守能力和外線埋伏帶給拓荒者巨大幫助，也填補了葛蘭特（Jerami Grant）的缺賽。

拓荒者全場砍進23顆三分球，離隊史紀錄僅差1球。夏普（Shaedon Sharpe）得到15分，利透（Nassir Little）11分，兩人各命中3記三分球；西蒙斯（Anfernee Simons）則有14分6助攻3籃板進帳，尤班克斯（Drew Eubanks）6分9籃板。

湖人方面，戴維斯（Anthony Davis）拿到19分20籃板3阻攻，羅素（D'Angelo Russell）16分4助攻3籃板，布朗13分；過去兩戰一共拿下51分的施羅德（Dennis Schroder），此役只有得到2分；前三節沒太多表現的替補射手畢斯利（Malik Beasley），末節總算找回準星，三分球8投5中，得到全隊最高22分。