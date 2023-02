NBA／里拉德40分摧毀防線 拓荒者三分神準轟垮湖人

排名正好前後的拓荒者隊和湖人隊,正面交鋒的勝負關係牽涉重大,但在今天波特蘭的主場比賽中,少了詹姆斯(LeBron James)坐鎮的湖人,卻是遭逢一場挫敗

儘管湖人開賽取得9分領先的好兆頭,但拓荒者隨即展現驚人的外線火力,人人皆是神射,單節24投12中,其中有10顆都是三分球,射到湖人完全難以招架,一下子就陷入大比分落後的狀態;之後里拉德(Damian Lillard)宛如殺神降臨般,第二節豪取24分,又給了紫金軍團一頓痛擊。

兵敗如山倒的湖人,在防守端擋不住拓荒者的情況下,比分一直在20分差距上下,比賽早早就分出勝負。拓荒者最終以127比115輕取湖人,排名也擠下雷霆,名列西區第11,湖人仍維持第13名。

狀態持續火燙的里拉德,上半場就獨拿30分,雖然接下來比賽稍微熄火,且在比賽還剩7分鐘就退場休息,依然轟進8顆三分球,全場飆進40分6籃板5助攻。

從1月8日至今,里拉德在19場比賽中有15場比賽至少拿到30分,其中更有8場破40分、2場破50分,簡直進入了無人能擋的神之領域。這場比賽在里拉德的帶領之下,拓荒者諸將可說是各司其職,展現絕佳團隊戰力。

