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NBA／維金斯聯手湯普森轟56分 率勇士主場擊退巫師

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森(持球者)。 路透
湯普森(持球者)。 路透

勇士隊今天在主場迎戰巫師隊，第二、三節火力大爆發取得大幅領先，雖然巫師一度在比賽後段展開反攻，但勇士即時做出進攻策略調整，終場仍以135：126收下勝利，結束2連敗。

雙方首節前段戰成20：20平手，不過巫師在首節後段靠著長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）發揮，打出19：9的攻勢取得10分領先。

第二節勇士全隊手感發燙，以70.8%命中率轟進42分，反倒帶著5分領先進入下半場。第三節勇士再接再厲，一度將分差拉開至20分。不過巫師在三節末段至四節前段打出11：0攻勢，將分差縮小至個位數，比賽出現懸念。

此時勇士改變策略，長人魯尼（Kevon Looney）領銜強攻籃下，幫助勇士維持領先優勢。儘管巫師一直緊咬比分，但勇士靠著迪文森佐（Donte DiVincenzo）的關鍵三分球終結比賽，以135：126贏下比賽。

勇士全場表現最佳是維金斯（Andrew Wiggins），拿下29分7籃板，湯普森（Klay Thompson）攻進27分，迪文森佐挹注17分，魯尼13分13籃板。巫師的部分，波爾辛吉斯攻下34分，比爾（Bradley Beal）則拿到33分。

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