NBA／厄文末節26分拉尾盤無用 雙星合體一勝難求

厄文(Kyrie Irving)今天轟進36分6助攻5籃板,唐西奇(Luka Doncic)也有33分12籃板6助攻,就連伍德(Christian Wood)也從替補出發拿下24分,然而獨行俠新三劍客的強勢表現仍舊無法幫助球隊取得勝利。

主場作戰的獨行俠,今天面對灰狼可說是一路挨打,甚至第三節一度落後多達26分;雖然靠著厄文在第四節力挽狂瀾一人猛砍26分,追到僅有2分之差,但最後一擊他卻沒有出手機會,反而掉球收場,最終獨行俠仍是以121比124飲恨。

先前取得3連勝的獨行俠,在厄文和唐西奇正式合體之後卻沒有發揮相乘效應,反而接連敗給兩支西區競爭者國王和灰狼,目前排名第4,落居太陽之後。至於灰狼則是在最近比賽中勝負交錯,緊咬前面的對手。

灰狼前三節在愛德華(Anthony Edwards)獨拿26分的帶領下,全隊繳出高達59.1%的投籃命中率,在籃板和傳球助攻上明顯優於對手,特別是第三節的多點開花,一度將比分差距拉開到26分之多,三節打完則是領先18分。

眼看比賽要提前買單,聯盟第四節先生厄文此時甦醒,前面11投4中只得10分的他,單節12投11中狂飆26分,可惜這樣的追趕仍是功虧一簣。據統計,厄文本季已經有5次在第四節至少拿到20分,高居聯盟第一,而單節26分也排在隊第3高,僅次於諾維茨基(Dirk Nowitzki)的29分和唐西奇的28分。

遞補入選明星賽的愛德華,此役攻下32分5籃板,戈貝爾(Rudy Gobert)拿到21分14籃板,麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)19分4籃板2助攻2抄截;老將康利(Mike Conley)獲得12分9助攻3籃板,安德森(Kyle Anderson)12分5助攻4籃板2抄截,其中10分出現在第四節。