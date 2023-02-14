NBA／厄文末節26分拉尾盤無用 雙星合體一勝難求

厄文（Kyrie Irving）今天轟進36分6助攻5籃板，唐西奇（Luka Doncic）也有33分12籃板6助攻，就連伍德（Christian Wood）也從替補出發拿下24分，然而獨行俠新三劍客的強勢表現仍舊無法幫助球隊取得勝利。

主場作戰的獨行俠，今天面對灰狼可說是一路挨打，甚至第三節一度落後多達26分；雖然靠著厄文在第四節力挽狂瀾一人猛砍26分，追到僅有2分之差，但最後一擊他卻沒有出手機會，反而掉球收場，最終獨行俠仍是以121比124飲恨。

Kyrie is FEELING it in the fourth 🔥



21 PTS in Q4 as the @dallasmavs try to rally!

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先前取得3連勝的獨行俠，在厄文和唐西奇正式合體之後卻沒有發揮相乘效應，反而接連敗給兩支西區競爭者國王和灰狼，目前排名第4，落居太陽之後。至於灰狼則是在最近比賽中勝負交錯，緊咬前面的對手。

灰狼前三節在愛德華（Anthony Edwards）獨拿26分的帶領下，全隊繳出高達59.1%的投籃命中率，在籃板和傳球助攻上明顯優於對手，特別是第三節的多點開花，一度將比分差距拉開到26分之多，三節打完則是領先18分。

32 PTS and the dub!



Anthony Edwards led the @timberwolves in scoring and came up clutch late to help seal the win! pic.twitter.com/5tnnN2LSxG — NBA (@NBA) February 14, 2023

眼看比賽要提前買單，聯盟第四節先生厄文此時甦醒，前面11投4中只得10分的他，單節12投11中狂飆26分，可惜這樣的追趕仍是功虧一簣。據統計，厄文本季已經有5次在第四節至少拿到20分，高居聯盟第一，而單節26分也排在隊第3高，僅次於諾維茨基（Dirk Nowitzki）的29分和唐西奇的28分。

遞補入選明星賽的愛德華，此役攻下32分5籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）拿到21分14籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）19分4籃板2助攻2抄截；老將康利（Mike Conley）獲得12分9助攻3籃板，安德森（Kyle Anderson）12分5助攻4籃板2抄截，其中10分出現在第四節。