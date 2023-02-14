NBA／尼克暌違三年再擊敗籃網 還終結「西蒙斯魔咒」

尼克隊當家控衛布朗森（Jalen Brunson）今天狂飆40分，率領球隊以124：106擊退籃網隊。這是尼克自2020年1月26日以來首度戰勝籃網，終止雙方對戰9連敗。此外尼克過去面對西蒙斯（Ben Simmons）所屬的球隊，戰績0勝15敗。如今趁著籃網戰力流失，終於打破這項難堪紀錄。

談到終於擊敗籃網，布朗森表示，「必須給他們（籃網）讚美，過去幾年一直很出色，今晚也打得很好，不過我們在下半場佔據上風，稍微扭轉局面，收下比賽勝利。」

本場比賽可以說是維拉諾瓦大學校友會，除了布朗森外，尼克前鋒哈特（Josh Hart）及籃網布里吉斯（Mikal Bridges）皆是2016年維拉諾瓦奪冠班底，哈特也大讚布朗森的表現。

「他很出色，我在大學的時候就知道他能在NBA打很久，但沒想到他現在能這樣打球，他正在用全明星的水準打球，應該成為全明星。」哈特說。