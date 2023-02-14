NBA／黃蜂擊落老鷹止7連敗 飆分大戰寫隊史次高紀錄
黃蜂隊和老鷹隊今天上演飆分大戰，雙方各有4名球員得分超過20分，黃蜂技高一籌，挾著團隊高達63.1%的投籃命中率，加上砍進20顆三分球的火力支援，最終在第四節擋下老鷹的猛烈反擊，以144比138結束近期的7連敗。
根據統計，這是黃蜂隊史單場第2高得分紀錄，僅次於上季對溜馬的158分。
LaMelo dished out a season-high 15 assists tonight 🪙— NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 14, 2023
30 PTS
6 AST
15 AST
55.7 FPTS#LetsFly pic.twitter.com/NYCaAJS1p8
小鮑爾（LaMelo Ball）全場19投12中包括6顆三分球，飆出30分15助攻6籃板；洛齊爾（Terry Rozier）得到29分5助攻4籃板2阻攻，海瓦德（Gordon Hayward）26分8助攻5籃板2抄截，華盛頓（P.J. Washington）22分7籃板5助攻，新秀中鋒威廉斯（Mark Williams）則有15分5籃板2抄截2阻攻的表現。
黃蜂在第四節一度領先17分之多，但老鷹在楊恩（Trae Young）獨拿10分的帶動下，火力全面爆發，繳出超過7成命中率和5記三分球，單節豪取42分，一度追到僅有1分差距；但洛齊爾、威廉斯和華盛頓接連得手，搭配威廉斯賞給楊恩的重要火鍋，黃蜂有驚無險收下勝利。
Mark Williams turning defense to offense in crunch time 🔥@hornets in front late on the NBA App!— NBA (@NBA) February 14, 2023
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楊恩得到25分14助攻2抄截，墨瑞（Dejounte Murray）20分5籃板4助攻；卡佩拉（Clint Capela）22分7籃板，杭特（De'Andre Hunter）進帳21分7籃板。比伊（Saddiq Bey）在交易後首度先發上陣，9投4中獲得12分5籃板。
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