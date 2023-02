NBA／黃蜂擊落老鷹止7連敗 飆分大戰寫隊史次高紀錄

黃蜂隊和老鷹隊今天上演飆分大戰,雙方各有4名球員得分超過20分,黃蜂技高一籌,挾著團隊高達63.1%的投籃命中率,加上砍進20顆三分球的火力支援,最終在第四節擋下老鷹的猛烈反擊,以144比138結束近期的7連敗。

根據統計,這是黃蜂隊史單場第2高得分紀錄,僅次於上季對溜馬的158分。

小鮑爾(LaMelo Ball)全場19投12中包括6顆三分球,飆出30分15助攻6籃板;洛齊爾(Terry Rozier)得到29分5助攻4籃板2阻攻,海瓦德(Gordon Hayward)26分8助攻5籃板2抄截,華盛頓(P.J. Washington)22分7籃板5助攻,新秀中鋒威廉斯(Mark Williams)則有15分5籃板2抄截2阻攻的表現。

黃蜂在第四節一度領先17分之多,但老鷹在楊恩(Trae Young)獨拿10分的帶動下,火力全面爆發,繳出超過7成命中率和5記三分球,單節豪取42分,一度追到僅有1分差距;但洛齊爾、威廉斯和華盛頓接連得手,搭配威廉斯賞給楊恩的重要火鍋,黃蜂有驚無險收下勝利。

Mark Williams turning defense to offense in crunch time 🔥@hornets in front late on the NBA App!

