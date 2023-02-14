NBA／布朗森狂飆40分強壓丁威迪 率尼克主場大勝籃網

尼克、籃網隊今天上演紐約內戰，儘管本季前2次交手皆由籃網取勝，但雙方在交易大限後陣容皆產生變動，尼克靠著布朗森（Jalen Brunson）狂飆40分、新援哈特（Josh Hart）挹注27分，以124：106分擊退籃網。

籃網首節打完陷入6分落後，主控丁威迪（Spencer Dinwiddie）第二節獨得13分，幫助籃網半場打完反倒取得61：58領先。不過丁威迪下半場熄火，其他球員也無法支援火力，尼克靠著布朗森第三節狂攻17分的帶領下，反超比分還將領先擴大至10分。末節尼克再打出7：0攻勢，最終以124：106收下勝利。

布朗森全場21投15中高效砍進40分，單季第3度得分達40分，與馬布里（Stephon Marbury）並列尼克隊史控球後衛第一，強勢表現也讓主場響起MVP呼聲。另外前鋒哈特板凳出發14投10中得到27分，明星前鋒藍道（Julius Randle）也貢獻18分10籃板。

JALEN BRUNSON IS TOO NICE ‼️ pic.twitter.com/sjvgkwFzsr — KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) February 14, 2023

丁威迪全場拿到28分，籃網其他球員在進攻端貢獻不大，布里吉斯（Mikal Bridges）和小將湯瑪斯（Cam Thomas）都只得到7分。