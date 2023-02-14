NBA／米契爾飆41分助騎士7連勝 馬刺13連敗平紀錄

米契爾（Donovan Mitchell）今天火力全開狂砍41分5助攻3籃板，其中23分出現在上半場，搭配其他3位先發主力至少都拿下15分，騎士早早就建立領先優勢，在主場以117比109輕取馬刺，順利取得7連勝。

騎士季初曾有過一波8連勝的表現，下一場他們將前往費城挑戰。76人近期也是一波3連勝，仍在東區排名第3，領先騎士1場勝差。

Donovan Mitchell 41-ball 🔥



🕷️ 41 PTS

🕷️ 5 AST

🕷️ 6 3PM

🕷️ 56.1 FPTS@cavs get the W. #LetEmKnow pic.twitter.com/1xgWq5atg1 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 14, 2023

艾倫（Jarrett Allen）11投7中貢獻17分11籃板3阻攻2抄截，葛蘭德（Darius Garland）16分7助攻，但出現6次失誤；莫布里（Evan Mobley）15分10籃板2阻攻。替補的魯比歐（Ricky Rubio）則有9分3籃板2助攻2抄截進帳。

騎士此戰雖然三分球表現不佳，但團隊命中率達到56.4%，上半場靠著米契爾的強勢發揮，建立了18分領先優勢，送給了馬刺平隊史最差的13連敗。

馬刺曾在1988-89年嚐到13連敗滋味，巧合的是，當時讓馬刺收下第13場連敗的也是騎士；該年賽季戰績僅有21勝61敗的馬刺，隨後終於等到「海軍上將」羅賓森（David Robinson）服役結束並加盟，下個賽季迅速躍升聯盟頂尖勁旅。

馬刺此戰以強森（Keldon Johnson）的25分為最高，新秀布蘭漢（Malaki Branham）則有18分進帳。