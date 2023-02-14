NBA／費城三劍客合砍77分 主場痛宰火箭收3連勝
哈登（James Harden）、安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）今天聯手出擊，3人一共拿下77分，76人隊面對西區墊底的火箭隊絲毫沒有浪費太多時間，下半場完全掌控局面，一度領先26分之多，最終在主場以123比104輕鬆過關，收下3連勝。
哈登面對前東家，拿到28分10助攻2抄截2阻攻，安比德14投8中補上23分6籃板4助攻，馬克西轟進26分6助攻5籃板，76人團隊命中率達到56.1%，命中15顆三分球，遠遠壓過對手表現。
火箭陣中以格林（Jalen Green）29分為最高，森根（Alperen Sengun）12分8籃板，新秀史密斯（Jabari Smith）則有10分12籃板的雙十表現。
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