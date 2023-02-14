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NBA／獨行俠欲補強防守外線 傳簽浪人老將哈勒戴

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈勒戴有望買斷合約後加盟獨行俠。 美聯社
哈勒戴有望買斷合約後加盟獨行俠。 美聯社

在唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）雙星正式合體後，獨行俠期盼透過補強具備三分能力的側翼防守好手，來填補芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）離開後的空缺。

根據報導，先前才透過交易被老鷹送到火箭的哈勒戴（Justin Holiday），預計完成合約買斷，而他也承諾將會投入獨行俠的懷抱。

身高6呎6吋的哈勒戴，現年33歲，是公鹿主力核心後衛哈勒戴（Jrue Holiday）的哥哥，他在2014-15年賽季曾隨勇士贏得總冠軍，生涯先後遊走76人、勇士、老鷹、公牛、尼克、灰熊、溜馬、國王等隊，生涯平均得到8.5分2.9籃板1.5助攻，三分命中率36.4%。

消息指出，由於本週NBA將進行明星賽，加上後面的休兵日，因此哈勒戴預估會在明星賽結束後才會正式加盟獨行俠。

馬揚諾維奇重新簽回火箭。 路透社
馬揚諾維奇重新簽回火箭。 路透社

另一方面，為了在交易截止日前騰出空間，先前裁掉中鋒馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）的火箭，預計將重新以一份底薪回簽。

《休士頓紀事報》記者費根（Jonathan Feigen）指出，馬揚諾維奇因此將多拿到大約100萬美元的額外收入。

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