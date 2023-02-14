NBA／小裴頓養傷一個月勇士虧大 將瞄準買斷球員補強

衛冕軍勇士在日前透過牽涉4支球隊的交易案，換回上賽季奪冠功臣小裴頓（Gary Payton II），儘管一度傳出拓荒者隱瞞小裴頓傷勢的風波，不過在交易拍板後，勇士也將讓小裴頓先好好養傷休息1個月，並期待他能在季後賽再度幫助球隊衝擊冠軍。

勇士日前與拓荒者、活塞和老鷹展開多筆交易，送走球隊年輕中鋒威斯曼（James Wiseman），換回上賽季幫助球隊奪冠後以自由球員身份轉戰拓荒者的小裴頓，不過在體檢過程中小裴頓卻被發現腹部傷勢未癒，甚至在日前使用止痛藥來減輕疼痛出賽，但勇士卻在交易前未被告知此事。

就在勇士仍是同意達成這樣交易案後，聯盟也將介入調查，根據消息人士指出，假使拓荒者確實有所隱瞞，將可能受到聯盟罰款甚至剝奪選秀權的處分。

而今天勇士總經理邁爾斯（Bob Myers）也表示，希望聯盟能在這次的調查中給予一個公平的結果，球隊也將會讓裴頓在接下來的一個月先好好養傷後，再重新評估他的復出時間。

談到這一次的交易案，邁爾斯直言，在今年交易大限前拓荒者還安排小裴頓在與勇士之戰中先發上陣，讓他們始終認為小裴頓健康無虞，甚至不曾想過他加盟後會需要休息多久的問題，不過他也直言球隊現階段確實需要名熟悉體系的球員，因此最終決定繼續完成這個交易案。

至於威斯曼留下的禁區戰力空缺，邁爾斯也透露不排除從買斷市場尋求補強，「不過任何簽下買斷球員的談話，都必須要與教練團合作完成，因為如果他們不想使用，何必要引進一名球員，但如果教練團和管理階層認為這是一名有幫助的球員，我們肯定會鎖定目標。」