NBA／現身超級盃遭噓 詹姆斯左腳踝傷連3戰缺陣

湖人官方宣佈,當家球星詹姆斯(LeBron James)受到左腳踝傷勢影響,將不會出席今天對戰拓荒者的比賽,這也是他打破「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的得分紀錄後,連續第3場比賽高掛免戰牌。

昨天跑去亞利桑那州觀看NFL超級盃的詹姆斯,缺席了球隊投籃訓練,先前預估他只有50%出賽機率,為了調養傷勢,仍舊選擇休兵作客波特蘭的比賽。

They boo’ed LeBron and he put the crown on his head 😂👑 pic.twitter.com/EdBRJ7L6E7

堪薩斯酋長和費城老鷹在超級盃正面對決,吸引了不少NBA球星前往觀看,不過當詹姆斯出現在巨型螢幕時,現場卻是響起一些噓聲,而「詹皇」也做出一個戴上皇冠的動作來回應。

這場比賽最後酋長靠著明星四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)第四節連續兩次關鍵傳球達陣,加上踢球員巴克(Harrison Butker)終場前致勝一擊,以38:35逆轉擊敗費城老鷹隊,勇奪隊史第3座金盃,馬霍姆斯更是生涯第2次獲選MVP。

詹姆斯除了發文恭賀馬霍姆斯外,他還在推特上表達了不喜歡比賽最後的裁判判決。

Sorry but I don’t like that call! Not for the Super Bowl man! 🤦🏾‍♂️