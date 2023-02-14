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NBA／現身超級盃遭噓 詹姆斯左腳踝傷連3戰缺陣

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯現身超級盃觀看比賽。 法新社
詹姆斯現身超級盃觀看比賽。 法新社

湖人官方宣佈，當家球星詹姆斯（LeBron James）受到左腳踝傷勢影響，將不會出席今天對戰拓荒者的比賽，這也是他打破「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的得分紀錄後，連續第3場比賽高掛免戰牌。

昨天跑去亞利桑那州觀看NFL超級盃的詹姆斯，缺席了球隊投籃訓練，先前預估他只有50%出賽機率，為了調養傷勢，仍舊選擇休兵作客波特蘭的比賽。

堪薩斯酋長和費城老鷹在超級盃正面對決，吸引了不少NBA球星前往觀看，不過當詹姆斯出現在巨型螢幕時，現場卻是響起一些噓聲，而「詹皇」也做出一個戴上皇冠的動作來回應。

這場比賽最後酋長靠著明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）第四節連續兩次關鍵傳球達陣，加上踢球員巴克（Harrison Butker）終場前致勝一擊，以38：35逆轉擊敗費城老鷹隊，勇奪隊史第3座金盃，馬霍姆斯更是生涯第2次獲選MVP。

詹姆斯除了發文恭賀馬霍姆斯外，他還在推特上表達了不喜歡比賽最後的裁判判決。

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