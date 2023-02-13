中職／富邦重磅補強 Jessy「全季報銷」後回歸FA

富邦悍將棒球隊、富邦勇士籃球隊專屬啦啦隊Fubon Angels今天宣布成員異動，前人氣成員Jessy回歸，她在去年季前加入味全龍啦啦隊Dragon Beauties，不過全季並未登上「小龍女」的啦啦隊舞台，如今重返Fubon Angels。

Jessy原本就是Fubon Angels人氣成員，去年被龍隊挖角，不過就在球季開打前夕，官方粉絲團宣布她「全季報銷」，文中表示：「新成員Jessy因為受傷，加上家庭因素考量，本賽季無法和大家一起應援。祝福Jessy早日康復，回到球場一同併肩作戰。」

Jessy與小龍女合約結束後，Fubon Angels今天正式公布消息，歡迎Jessy回歸，粉絲團發文：「休息了一年重新回歸Angels大家庭，期待與大家在球場再次相見。」

Fubon Angels先前宣布游游離隊，補進Jessy後，本季成員將維持16人。